Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року офіцер росгвардії спільно з підлеглими утримував та катував на території авіаційного підприємства в Гостомелі близько 100 осіб.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

У найменшій площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій — близько 30 і більше. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося сидячи на підлозі. Більшість із них постійно перебувала із зав’язаними очима.

«Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл», — повідомили в прокуратурі.

Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

«Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм», — заявили у відомстві.