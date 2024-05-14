"До мене підійшли ТЦКшники під час моєї відпустки у Львові. Я був в цивільному. Звідки їм знати, хто я?", - так починається історія Ігора Шолтиса про комунікацію з ТЦК та СП.

Про це офіцер ЗСУ та колишній депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис написав у Телеграмі.

“До мене підійшли ТЦКшники під час моєї відпустки у Львові. Я був в цивільному. Звідки їм знати, хто я? Перевіряють документи, показую паспорт. Прошу показувати посвідчення, що підтверджує посадову відповідність особи та наказ коменданта області. Все виймають і показують”, – розповідає Шолтис.

Далі, за його словами, представники ТЦК подивились на нього, а один попросив проїхати з ними в центр комплектування для перевірки облікової документації.

Військовослужбовці зі здивуванням провели Ігоря Шолтиса до “бусіка”. На запитання, чому він не служить, офіцер ЗСУ з посмішкою відповів, що “піде тільки після депутатів”.

Далі Шолтис розповідає, як вже у центрі комплектування неочікувано виймає свої посвідчення офіцера та інваліда війни.

Як висновки ветеран зазначає, що не треба зважати на те, що не пішли сини депутатів, а варто рівнятися на Героїв України.

Він також додає, що 95% військових, які пішли з початку повномасштабного вторгнення, нині залишились живими та неушкодженими.

“Служба – не значить загибель. Але Тиса – значить ганьба. В нас немає іншої України, тож ви не знайдете її ані в Польщі, ані в Канаді. Якщо ваше серце спокійно стукає після спалених у Маріку й Бучі дітей, тоді в мене погані новини для вас: Україна дасть вам свободи рівно так само, як ви надали Їй захисту”, – підсумовує Ігор Шолтис.