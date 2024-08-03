Про це повідомляє NYT.

В Ірані затримали близько 20 осіб, включаючи військових та розвідників, після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані. Це вбивство стало серйозним провалом для іранської безпеки, оскільки сталося в охоронюваному комплексі.

“Сприйняття того, що Іран не може ні захистити свою батьківщину, ні своїх ключових союзників, може бути фатальним для іранського режиму, тому що воно в основному сигналізує своїм ворогам, що якщо вони не зможуть повалити Ісламську Республіку, вони можуть обезголовити її”, – сказав іранський директор Міжнародної кризової групи.

Експерти вважають, що це підриває довіру до здатності Ірану захищати себе та своїх союзників, що може мати негативні наслідки для режиму.

За інформацією, Ганія був убитий внаслідок вибуху, організованого іранськими силовиками, завербованими ізраїльськими спецслужбами.