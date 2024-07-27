Про це глава держави сказав 27 липня, у День медичного працівника України, на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя в Києві.

“Я підписав указ — положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру”, — заявив президент.

Глава держави також доручив уряду забезпечити фінансування створення реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, і стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

“Захист держави – це безумовно двосторонній рух. І ті, хто захищає державу, мають знати, мають відчувати, що держава захищає їх. У цьому різниця між нами й ворогом. Росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів”, — сказав Зеленський.