Додатково, 29 країн відправлять своїх міністрів, переважно міністрів закордонних справ, тоді як шість країн – Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, і Бразилія – обмежаться участю на рівні послів.

Президент України Володимир Зеленський також прибув до Швейцарії для участі у саміті. Водночас, Бразилія та Святий Престол будуть мати статус спостерігачів, а Китай, як очікувалося, не візьме участі у заході.

Щодо міжнародних організацій, то на саміті будуть присутні представники Ради Європи, ОБСЄ, Організації американських держав, а також ключові інституції ЄС, включаючи Європейську раду, Європейську комісію та Європейський парламент. ООН і Вселенський патріархат будуть мати статус спостерігачів на цьому важливому міжнародному форумі.