Російські війська продовжують намагатися оточити Покровськ, посилюючи тиск у районах Часового Яру, Торецька та Купʼянська. Водночас українські Сили оборони успішно відбивають атаки армії РФ на півдні країни. Ось підсумок подій тижня на фронтах.

На півночі Харківщини тривають запеклі бої в районі Вовчанська, де ситуація залишається напруженою. Російські війська активізували наступальні дії на Куп’янському та Лиманському напрямках. На сході Харківської області ворог атакує поблизу Камʼянки та в напрямку Красного Першого. Північніше Купʼянська Сили оборони успішно відбивають штурми в районах Западного та Кіндрашівки. На південному сході від Купʼянська росіяни наступають у напрямку Піщаного, а також тривають бої біля Колісниківки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог тисне неподалік Новосергіївки, Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Зеленої Долини та Колодязів, які розташовані на північному сході від Лимана.

На Сіверському та Краматорському напрямках російські війська наступають на Сіверськ з північного сходу (Білогорівка, Григорівка), зі сходу – поблизу Верхньокам’янського, а також з півдня – біля Виїмки. Бої тривають у Часовому Яру та навколо нього.

На Торецькому напрямку армія РФ веде штурми в самому місті Торецьк, а також на північ від нього – поблизу Диліївки та Дачного, і західніше – біля Романівки. Західніше ворог намагається оточити Покровськ, де бої тривають на сході міста в районах Старої Миколаївки, Олександрополя, Новооленівки, Нової Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Проміню та Лисівки. З півдня армія РФ атакує Покровськ у районах Даченського, Шевченко та Піщаного. Західніше Сили оборони відбивають штурми поблизу Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки та Надеждинки.

На півдні Донеччини тривають бої поблизу Андріївки, Костянтинополя, Багатиря, Скудного, Привільного та Зеленого Поля. У Запорізькій області активні бойові дії ведуться біля Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки.