Про це повідомляє Суспільне.

Повний список фіналістів стане відомим до 17 січня, а фінал конкурсу відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

До списку фіналістів увійшли:

Future Culture — «Waste My Time»

KHAYAT — «HONOR»

KRYLATA — «STAY TRUE»

MOLODI — «my sea»

Ziferblat — «Bird of pray»

Абіє — «Дім»

ДК Енергетик — «Сіль»

Маша Кондратенко — «No time to cry»

Влад Шериф — «Wind of change»

Зірковий склад журі фіналу обиратимуть українці через онлайн-голосування, яке триватиме до 23 грудня. Переможця Нацвідбору визначатимуть глядачі разом із журі.

Цьогорічний 69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал заплановано на 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня 2025 року. Подія пройде на арені St. Jakobshalle, що стала місцем проведення завдяки перемозі швейцарського виконавця Nemo з піснею «The Code» на Євробаченні-2024. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До переможців півфіналів приєднаються представники країн “Великої п’ятірки” та минулорічний переможець – Швейцарія.