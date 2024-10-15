Влада Харківської області повідомила про обов'язкову евакуацію цивільних з Куп'янська та навколишніх сіл через загострення безпекової ситуації.

Про це в етері національного телемаратону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, людей евакуюватимуть, зокрема, із населених пунктів Кіндрашівка, Курилівка, Петропавлівка та інших сіл. Синєгубов розповів, що в регіоні погіршилася безпекова ситуація, через що неможливо забезпечити для населення проведення опалювального сезону, надання гуманітарної допомоги та електропостачання.

За словами Синєгубова, наразі в Куп’янську проживають 7 тисяч людей: 4 тисячі на лівому березі річки Оскіл, що розділяє місто, та ще 3 тисячі — на правому. Очільник ОВА заявляє, що для цього підготували місця для евакуйованих у Харкові, а також забезпечили логістичні шляхи для виїзду з Куп’янського району як до Харкова, так і до інших областей.

Водночас про обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили в місті Борова, що в Ізюмському районі. За словами Синєгубова, там наразі проживають 134 сім’ї.