Про це в етері національного телемаратону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, людей евакуюватимуть, зокрема, із населених пунктів Кіндрашівка, Курилівка, Петропавлівка та інших сіл. Синєгубов розповів, що в регіоні погіршилася безпекова ситуація, через що неможливо забезпечити для населення проведення опалювального сезону, надання гуманітарної допомоги та електропостачання.
За словами Синєгубова, наразі в Куп’янську проживають 7 тисяч людей: 4 тисячі на лівому березі річки Оскіл, що розділяє місто, та ще 3 тисячі — на правому. Очільник ОВА заявляє, що для цього підготували місця для евакуйованих у Харкові, а також забезпечили логістичні шляхи для виїзду з Куп’янського району як до Харкова, так і до інших областей.
Водночас про обов’язкову евакуацію родин із дітьми оголосили в місті Борова, що в Ізюмському районі. За словами Синєгубова, там наразі проживають 134 сім’ї.
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