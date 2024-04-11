Трьом працівникам "УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю" було повідомлено про підозру у вчиненні різних злочинів, зокрема, у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Згідно з повідомленням пресслужби прокуратури АР Крим та м. Севастополя від 11 квітня, ці працівники затримали та піддали катуванню місцевого жителя, а також провели незаконний обшук його автомобіля.

Дії трьох осіб були кваліфіковані згідно зі статтею 28, частиною 2, і статтею 162 Кримінального кодексу України. Двом із них також інкримінували порушення за статтею 28, частиною 1, і статтею 438 Кримінального кодексу України, а третьому – за статтею 111 Кримінального кодексу України.

Прокуратура не навела імена підозрюваних, але джерела Суспільне Крим підтвердили, що мова йде про Костянтина Терещенка, Петра Соловйова та Олександра Сагайда.

“Слідством встановлено, що після окупації півострова у 2014 році підозрювані, будучи працівниками ГУ СБУ в АР Крим, зрадили військовій присязі та перейшли на бік ворога, обійнявши посади співробітників “УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2016 року ці особи незаконно затримали та піддали катуванню громадянина України, який перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Після цього вони провели незаконний обшук автомобіля потерпілого для фальсифікації доказів протиправної діяльності.

Прокуратура АР Крим заявила, що дії цих осіб є воєнним злочином та порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.