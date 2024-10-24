Другий підозрюваний – адміністратор проросійського Telegram-каналу, мешканець Куп’янського району, який публікував інформацію про “ситуацію” на Купʼянщині.

На інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.