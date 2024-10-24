Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними правоохоронців, перша підозрювана – радіотелеграфістка Нацгвардії, яка в липні 2024 року через месенджер налагодила зв’язок із представником ФСБ РФ та передавала йому відомості про переміщення українських військ.
“Під час особистого листування жінка неодноразово передавала відомості про дислокації підрозділів українських військ, які безпосередньо задіяні у наданні відсічі російській збройній агресії на Харківщині та прилеглих територіях”, — йдеться у повідомленні.
Другий підозрюваний – адміністратор проросійського Telegram-каналу, мешканець Куп’янського району, який публікував інформацію про “ситуацію” на Купʼянщині.
На інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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