У навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області проводяться перевірки у зв'язку з випадками насильства над дітьми. Директора закладу відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що в інтернеті поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою навчально-реабілітаційного центру. Цей випадок став предметом перевірки в рамках кримінального провадження, відкритого правоохоронцями Львівської області 27 вересня 2024 року.

На сьогодні допитані 46 осіб, проведені обшуки, реалізовані тимчасові доступи до речей і документів та призначені судові експертизи.

Діти, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведені до іншого закладу.

Директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування за фактами вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства триває (ст. 126, 153 Кримінального кодексу України).