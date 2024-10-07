Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що в інтернеті поширюється відео щодо вчинення насильства над вихованкою навчально-реабілітаційного центру. Цей випадок став предметом перевірки в рамках кримінального провадження, відкритого правоохоронцями Львівської області 27 вересня 2024 року.
На сьогодні допитані 46 осіб, проведені обшуки, реалізовані тимчасові доступи до речей і документів та призначені судові експертизи.
Діти, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведені до іншого закладу.
Директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.
Досудове розслідування за фактами вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства триває (ст. 126, 153 Кримінального кодексу України).
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