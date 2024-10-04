Про це заявив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері телемарафону.

“Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою”, — сказав він.

Бєлоусов зауважив, що 80% страт зафіксували у 2024 році. За його словами, така тенденція почала зʼявлятися у листопаді минулого року: тоді “відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік”.

Водночас начальник департаменту поінформував, що в четвер 3 жовтня знову надійшли дані про страту українського військовополоненого.