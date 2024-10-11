У зв'язку з повідомленнями про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в Росії, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, було перекваліфіковане на воєнний злочин, пов'язаний з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

“10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. У квітні 2024 року Росія вперше підтвердила, що незаконно утримує її.