За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’яти учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони України шкоди понад 1 мільярд гривень під час закупівлі неякісного військового одягу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Серед підозрюваних – львівський підприємець, його син, двоє директорів та представник підприємств. Розслідування встановило, що бізнесмен організував злочинну групу з метою привласнення бюджетних коштів, уклавши контракти з Міністерством оборони на постачання військового одягу.

Експертизи підтвердили, що поставки неякісного одягу завдали державі збитків на суму понад 1 мільярд гривень. Учасникам злочинної організації вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів справи відповідно до ст. 290 КПК України.

Нагадається, що у липні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж львівського бізнесмена – власника підприємств, який за пів мільйона доларів США намагався підкупити керівництво ДБР, за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Прізвища львівського бізнесмена Офіс генпрокурора не називає, одна з оприлюднених фактів зрозуміло, що йдеться про Ігоря Гринкевича.