В Офісі генерального прокурора вважають, що в Агентстві з розшуку та менеджменту активів довго не могли дійти згоди щодо змін до законодавства, які б дозволили реалізувати арештовану в Хорватії яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться в заяві Офісу генерального прокурора.

Там розповіли, що ще у травні 2023 року спільно з Кабінетом Міністрів України напрацювали проєкт змін до законів, однак АРМА схвалило їх лише в лютому 2024 року — за три місяці до закінчення терміну арешту яхти, згідно з Хорватським законодавством.

В ОГП кажуть, що нове керівництво агентства «допустило зволікання» в цьому процесі. Оскільки терміни арешту спливали, там ініціювали процес арешту яхти за допомогою санкційних механізмів ЄС. Так хочуть не допустити, щоб судно вийшло з акваторії Хорватії, і щоб надалі його все-таки можна було конфіскувати й реалізувати.

Тож наразі яхта Медведчука Royal Romance перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій, залишаючись у хорватському порту міста Трогір. Тим часом у Державному бюро розслідувань кажуть, що Медведчук, можливо, готував незаконну легалізацію своєї яхти.

Так, він начебто хотів фіктивно продати судно через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина Оксана Марченко.

Уранці 23 липня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Україна може втратити яхту Медведчука, адже, за його словами, хорватський суд скасував арешт на неї через відсутність обвинувального акту від українських прокурорів.

Зазначимо, за попередніми оцінками, орієнтовна вартість 92-метрової яхти Royal Romance становить 200 мільйонів євро.

В АРМА казали, що кошти від закордонної реалізації яхти стануть ресурсом державного бюджету для посилення обороноздатності України та сприятимуть перемозі над ворогом.