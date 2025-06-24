Ціни на нафту впали після оголошення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Як повідомляє медіа Reuters

24 червня ціни на нафту зазнали значного зниження, досягнувши найнижчого рівня за тиждень. Це сталося після оголошення президента США Дональда Трампа про досягнення угоди між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню. Інформацію про це оприлюднило агентство Reuters.

Заява Трампа зменшила тривоги щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу, який є одним з основних регіонів видобутку нафти у світі.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 2,08 долара, або 2,9%, до 69,40 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate втратила 2,03 долара, або 3%, опустившись до 66,48 долара за барель.

У понеділок Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню: Іран почне його негайно, а Ізраїль – через 12 годин.

“Якщо припинення вогню буде дотримуватися, як оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до нормального стану нафтової галузі.” – Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova

Іран, третій за обсягом виробник сирої нафти в ОПЕК, зможе збільшити експорт, що зменшить ризики перебоїв у постачанні, які нещодавно призвели до зростання цін.

Обидва нафтові контракти закрилися більш ніж на 7% нижче рівня попередньої сесії після зростання до п’ятимісячних максимумів, викликаних атаками США на ядерні об’єкти Ірану.

Інвестори особливо стежать за Ормузькою протокою – важливим морським шляхом між Іраном та Оманом, через який щоденно проходить близько 18-19 мільйонів барелів нафти, що становить майже п’яту частину світового споживання.

Зростали побоювання, що будь-які порушення судноплавства в протоці можуть призвести до різкого зростання цін на нафту, можливо, навіть до тризначних цифр.

“Однак поки що трейдери перевели подих після нещодавнього стрибка цін на нафту.” – Reuters

24 червня Дональд Трамп підтвердив у соцмережі Truth Social, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже набрала чинності.

“Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!” – Дональд Трамп

Раніше Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між двома країнами. Водночас ізраїльська армія повідомила про кілька хвиль ракетних обстрілів з боку Ірану, внаслідок яких у Беер-Шеві загинули троє людей.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростував наявність угоди про припинення вогню, але зазначив, що Іран готовий припинити військові дії, якщо Ізраїль зупинить удари до 4 ранку за місцевим часом.

Пізніше іранське державне телебачення повідомило про початок загального припинення вогню о 7:30 ранку за місцевим часом. Після 4:00 ранку нових ударів Ізраїлю по Ірану не зафіксовано.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що країна погодилася на пропозицію Трампа щодо припинення вогню.

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю, а 13-14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти.

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що ці об’єкти були повністю знищені, а майбутні удари можуть бути масштабнішими, якщо Іран не піде на мир.

Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за ці удари, тоді як іранське телебачення повідомило про евакуацію атакованих об’єктів.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Ракети були спрямовані на Катар та Ірак, але більшість з них були перехоплені системами ППО.

Президент США назвав цю ракетну атаку “дуже слабкою реакцією”, яку очікували і ефективно відбили, додавши, що ніхто з американців не постраждав.