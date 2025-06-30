Вибух на танкері Vilamoura біля Лівії та санкції проти російського газу

Про це повідомляє Bloomberg.

30 червня, біля узбережжя Лівії, стався вибух на танкері Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Це судно нещодавно відвідало порти Росії, про що повідомляє Bloomberg.

Речник компанії TMS Tankers зазначив, що внаслідок вибуху танкер почав затоплюватися через надходження води в машинне відділення. Наразі судно буксирують до Греції для оцінки завданих збитків. Причини вибуху поки що залишаються невідомими.

Він також підкреслив, що забруднення води не сталося, а екіпаж залишився неушкодженим.

Згідно з інформацією Bloomberg, у квітні танкер Vilamoura заходив до російського порту Усть-Луга, де завантажив нафту з Казахстану. У травні судно пришвартувалося в терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, який переважно експортує казахстанську нафту.

Крім того, видання повідомляє про серію вибухів на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти. Після цих інцидентів судновласники почали перевіряти свої кораблі на наявність мін за допомогою водолазів та спеціалізованого підводного обладнання.

Ситуація з експортом газу з Росії та санкції

Нещодавно стало відомо, що Росія намагається відновити експорт скрапленого природного газу (СПГ) з термінала Arctic LNG 2, який не працював впродовж восьми місяців через санкції США. Москва шукає покупців, готових ігнорувати західні обмеження, а також розширює свій “тіньовий флот”.

Ось деякі факти про обмеження на російський газ:

22 грудня 2022 року Євросоюз встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину.

З 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу.

У жовтні 2023 року Литва оголосила про заборону на імпорт, завантаження та дегазацію російського СПГ з листопада.

У квітні 2023 року Нідерланди планували зупинити імпорт російського скрапленого газу.

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі зазначив, що гранична ціна, встановлена Євросоюзом, має на меті контролювати вартість скрапленого газу, що надходить на європейський ринок через LNG-термінали.