Про це повідомляється на сайті “Охматдиту”.
“Шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим”, — йдеться в повідомленні.
Проєкт реалізовуватиметься за моделлю “Проєктуй-будуй”, тобто підрядник має спроєктувати і виконати будівельні роботи.
Переможець тендеру матиме десять днів на розробку та затвердження графіку робіт, а після підписання договору – 45 календарних днів на встановлення вікон та внутрішній ремонт приміщень і п’ять місяців на виконання фасадних робіт.
Гарантія виконаних робіт – 10 років.
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