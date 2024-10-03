“Охматдит” оголосив тендер на зимову консервацію на 10 млн: лікарню не відремонтують цього року, — ЗМІ

Дитяча лікарня "Охматдит", пошкоджена внаслідок російського ракетного удару 8 липня, не буде відремонтована цього року.

Про це повідомляє видання “Наші гроші”.

30 вересня 2024 року лікарня “Охматдит” оголосила спрощені закупівлі на проведення протиаварійних робіт вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн, повідомляється у системі “Прозорро”.

Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 9-10 жовтня. Фінансування робіт та технічного нагляду здійснюватиметься за рахунок БФ “Таблеточки”.

Протиепідемічні роботи із захисту будівлі лікарні від зовнішніх впливів мають бути завершені до 15 листопада.

“Роботи включатимуть закриття прорізів вікон та дверей, пошкоджених під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також необхідно закрити інженерні мережі, які були знищені. Ми повинні забезпечити, щоб ця будівля витримала зиму, адже ми продовжуємо надавати медичну допомогу”, — зазначив в.о. гендиректора “Охматдиту” Олександр Урін.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що “нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами “НДІпроектреконструкція” передали лікарні “Охматдит” технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП “Укрдержекспертиза”.