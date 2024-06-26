Сьогодні, 26 червня, Печерський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід охоронцю Тищенка — Сергію Цубері. Тиждень тому у Дніпрі група чоловіків разом з підозрюваним за вказівкою нардепа Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ. Під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени, через це суд відклали до 13:00.

Про це повідомляє журналіст “Слідства.Інфо” з зали суду.

Сергія Цуберу підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України).

За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата від партії “Слуга Народу” Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіка щонайменше двічі ударили та душили, щоб він не пручався та дав себе знерухомити. Потім на нього надягли залізні кайданки та впродовж 20 хвилин не знімали їх.

Цуберу привели в судову залу правоохоронці. Адвокат охоронця Тищенка не зʼявився у суді. Підозрюваний почав кричати у залі та вимагав привести його адвоката, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди. Через поведінку підозрюваного, суд перенесли на 13:00 цього дня. Прокурори проситимуть тримання під вартою без права застави.