Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив від варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі”, – йдеться у повідомленні.
Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.
Раніше за цим фактом Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату України Миколі Тищенку. Суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
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