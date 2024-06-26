Суд відправив від варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі, охоронця нардепа Миколи Тищенка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив від варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

Раніше за цим фактом Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату України Миколі Тищенку. Суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.