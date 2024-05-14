Прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів російською армією у прикордонній громаді на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця.

Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо.

На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.