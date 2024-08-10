Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, внаслідок чого загинула одна особа і кілька людей отримали поранення.

Про це пише Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА.

У Краматорську внаслідок ракетного удару росіян по об’єкту критичної інфраструктури загинув один працівник, кілька осіб отримали поранення, а будівлі зазнали значних ушкоджень. Наразі проводиться оцінка завданої шкоди.

Нагадаємо, що наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки.

Російські війська 9 серпня атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

О 12:45 голова Донецької облдержадміністрації повідомив, що відомо про 2 загиблих і 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.

Станом на 18:00 9 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених.