Про це пише Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА.
У Краматорську внаслідок ракетного удару росіян по об’єкту критичної інфраструктури загинув один працівник, кілька осіб отримали поранення, а будівлі зазнали значних ушкоджень. Наразі проводиться оцінка завданої шкоди.
Нагадаємо, що наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки.
Російські війська 9 серпня атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.
О 12:45 голова Донецької облдержадміністрації повідомив, що відомо про 2 загиблих і 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.
Станом на 18:00 9 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених.
- Відомо про 14 загиблих і 43 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки
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