У новому огляді розвідка Великої Британії аналізує просування російської армії в напрямку міста Селидове на Донеччині, яке розташоване на шляху до ключового логістичного вузла в Покровську.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За словами військових, російські сухопутні війська “майже напевно” просунулися у напрямку Селидового, яке розташоване неподалік від важливого логістичного центру – міста Покровськ.

Селидове та Покровськ пов’язані між собою трасою Е50, яка має стратегічне значення для Росії. Як зазначено в огляді, Росія, ймовірно, планує використати цю трасу для подальшого просування до Покровська у разі успішного захоплення Селидового.

“Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста”, – написали у повідомленні.

Військові також відзначили, що з початку жовтня темпи просування російських сил у бік Покровська значно сповільнилися.