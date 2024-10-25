Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
За словами військових, російські сухопутні війська “майже напевно” просунулися у напрямку Селидового, яке розташоване неподалік від важливого логістичного центру – міста Покровськ.
Селидове та Покровськ пов’язані між собою трасою Е50, яка має стратегічне значення для Росії. Як зазначено в огляді, Росія, ймовірно, планує використати цю трасу для подальшого просування до Покровська у разі успішного захоплення Селидового.
“Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста”, – написали у повідомленні.
Військові також відзначили, що з початку жовтня темпи просування російських сил у бік Покровська значно сповільнилися.
- Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового,- НГУ.
- Окупанти розстріляли 4 бійців НГУ поблизу Селидового.
- У понеділок відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, через атаки РФ на Україну та злочини проти військовополонених.