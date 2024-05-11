Від початку 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації дев’ять українських роботизованих комплексів. Вони допомагатимуть українським військовим на полі бою.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуть різноманітні завдання на полі бою, зменшуючи ризик для наших воїнів. Йдеться про бойові роботи з кулеметами, а також системи для евакуації поранених і мінування.

“Багато вітчизняних виробників нині сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних сил України та збереження життів наших воїнів. Тільки від початку 2024 року кодифіковано дев’ять наземних роботизованих комплексів, створених українськими зброярами”, — наголосив начальник управління Міністерства оборони України Володимир Рочняк.