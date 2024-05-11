Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуть різноманітні завдання на полі бою, зменшуючи ризик для наших воїнів. Йдеться про бойові роботи з кулеметами, а також системи для евакуації поранених і мінування.
“Багато вітчизняних виробників нині сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних сил України та збереження життів наших воїнів. Тільки від початку 2024 року кодифіковано дев’ять наземних роботизованих комплексів, створених українськими зброярами”, — наголосив начальник управління Міністерства оборони України Володимир Рочняк.
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