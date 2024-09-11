Війська РФ здійснили обстріл міста Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинуло троє людей, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Спочатку протягом 20 хвилин російські війська обстрілювали місто зі ствольної артилерії. Внаслідок цього у приватному секторі загинули дві сусідки віком 73 та 81 рік, які перебували у дворі.

Згодом окупанти повторно завдали удару, ймовірно, з РСЗВ «Смерч». У результаті на власному подвір’ї загинула 45-річна жінка, а ще п’ятеро місцевих жителів, серед яких троє чоловіків віком 54 та 79 років, а також дві жінки 45 та 60 років, отримали поранення.

Постраждалих було доставлено до лікарні з мінно-вибуховими й черепно-мозковими травмами, осколковими пораненнями, рваними ранами та переломами.

Стан двох постраждалих, подружжя, лікарі оцінюють як важкий.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 20 приватних і багатоквартирних будинків, торговельні об’єкти, лінії електропередач та автомобілі.