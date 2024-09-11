Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Спочатку протягом 20 хвилин російські війська обстрілювали місто зі ствольної артилерії. Внаслідок цього у приватному секторі загинули дві сусідки віком 73 та 81 рік, які перебували у дворі.
Згодом окупанти повторно завдали удару, ймовірно, з РСЗВ «Смерч». У результаті на власному подвір’ї загинула 45-річна жінка, а ще п’ятеро місцевих жителів, серед яких троє чоловіків віком 54 та 79 років, а також дві жінки 45 та 60 років, отримали поранення.
Постраждалих було доставлено до лікарні з мінно-вибуховими й черепно-мозковими травмами, осколковими пораненнями, рваними ранами та переломами.
Стан двох постраждалих, подружжя, лікарі оцінюють як важкий.
Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 20 приватних і багатоквартирних будинків, торговельні об’єкти, лінії електропередач та автомобілі.
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