Цієї доби, 14 червня, на фронті вже сталося 60 бойових зіткнень, армія РФ наростила кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 16:00 14 червня на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

“На Покровському напрямку тиск російських загарбників не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій. Водночас, росіяни, не так активно, але наростили кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів”, – зазначається у повідомленні.

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти України у Чернігівській та Сумській областях, зокрема, Дружба, Ободи, Покровка та Миропілля.

На Харківському напрямку ворог завдав ще одного авіаудару – скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб. Інше – без змін.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки. Одне боєзіткнення, біля Петропавлівки, ще триває. Керованою авіабомбою росіяни вдарили по району Глушківки.

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві – ще тривають біля Греківки і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутись уперед у районах Богданівки та Андріївки. Обидві атаки відбито.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 ворожих штурмових дій. Ще стільки ж – тривають. Росіяни продовжують атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.

Загарбники завдають авіаударів на Времівському напрямку. Били КАБами по районах Нескучного і Урожайного, а некерованими авіаракетами – у бік Старомайорського.

На Оріхівському напрямку російські терористи також б’ють НАРами – цього разу у райони Пятихаток та Плавнів.

На решті напрямків – без особливих змін.