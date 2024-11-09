Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
Чиновник зазначив, що росіяни знову переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами, але цього разу значно менше по обсягу, аніж напередодні прориву в районі Вугледару. Ймовірно, як зазначив Андрющенко, це є поповнення поточних втрат.
“Маріупольско-Бердянська агломерація знову повна контрактниками. Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту. Що вказує все ж на зниження кількості саме “нових” прибулих”, — написав Андрющенко.
Нагадаємо, впродовж доби російські окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також внаслідок влучання ворожого FPV-дрона у Запорізькому районі пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, частина домоволодінь залишилася без світла.
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