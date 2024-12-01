Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 19:43:
– Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок південний.
– БпЛА на Сумщині, курс на південний захід.
– Група БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід.
– Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині.

Станом на 20:09:

– Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.

– Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.

– Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.

– БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.

– Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

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