Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 19:43:
– Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок південний.
– БпЛА на Сумщині, курс на південний захід.
– Група БпЛА на Харківщині, курсом на південний захід.
– Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині.
Станом на 20:09:
– Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
– Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
– Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.
– БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.
– Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.