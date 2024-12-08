Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі ворог спрямував на область безпілотники. Працювала ППО.

Гучно було у Кам’янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома.

У 5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач.

До опівночі росіяни обстріляли Нікополь. Поцілили по місту з важкої артилерії. Які наслідки удару – з’ясовують фахівці. Минулося без поранених.