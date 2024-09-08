Впродовж 8 вересня російські окупанти продовжили чинити терор проти мирного населення Харківщини. Цього разу окупанти обстріляли село Грушівку та місто Дергачі. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська ОВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що близько 11:00 ворог здійснив обстріл села Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Тип озброєння встановлюється.

“Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 16-річний місцевий мешканець. Хлопця госпіталізовано до медзакладу у стані середньої тяжкості”, — йдеться у повідомленні.

Під вечір окупанти вдарили по місту Дергачі у Харківському районі області. Спершу в ОВА повідомили про одного постраждалого, але з часом стало відомо, що кількість постраждалих від атаки зросла до чотирьох.

Повідомляється, що у місті горять приватні будинки.

Нагадаємо, сьогодні вдень російський БпЛА атакував маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок інциденту шестеро людей отримали поранення.