Про це повідомляє Харківська ОВА у Telegram-каналі.
Зазначається, що близько 11:00 ворог здійснив обстріл села Грушівка Кіндрашівської громади Куп’янського району. Тип озброєння встановлюється.
“Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 16-річний місцевий мешканець. Хлопця госпіталізовано до медзакладу у стані середньої тяжкості”, — йдеться у повідомленні.
Під вечір окупанти вдарили по місту Дергачі у Харківському районі області. Спершу в ОВА повідомили про одного постраждалого, але з часом стало відомо, що кількість постраждалих від атаки зросла до чотирьох.
Повідомляється, що у місті горять приватні будинки.
Нагадаємо, сьогодні вдень російський БпЛА атакував маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок інциденту шестеро людей отримали поранення.
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