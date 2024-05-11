У ніч на суботу, 11 травня, ворог атакував з авіації мирні населені пункти Херсонської області. Один з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці, що у Бериславському районі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини та поранила жінку”, — йдеться у дописі.

Очільник ОВА уточнив, що чоловік загинув на місці удару. Постраждалій внаслідок “прильоту” жінці медики надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилась.

Нагадаємо, напередодні збройні сили РФ обстріляли селище Козацьке Херсонської області. У своїй оселі поранення дістала 49-річна жінка. Її з пораненням спини доправили до лікарні для надання допомоги. Також російські війська атакували місто Берислав. У 48-річного місцевого жителя діагностували уламкове поранення паху.