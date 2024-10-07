Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
“Сьогодні близько 16:00 загарбники завдали удару по місту Куп’янськ. Унаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення отримали 35-річний чоловік і 57-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що потерпілих госпіталізовано.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Тип озброєння, яке застосували окупанти, не уточнюється.
Напередодні росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків.