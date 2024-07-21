У суботу, 20 липня, російські війська обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії. Цього разу для обстрілу окупанти застосували й боєприпаси з флешетами.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram-каналі.

За його словами, окупанти для обстрілу застосували артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев’яти тисяч (залежно від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей. Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад.

“Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя — люди не постраждали”, — зазначив Євтушенко.

Голова РВА наголосив на тому, що ворог спеціально обстрілює населені пункти, де проживають цивільні мешканці, оскільки розраховує на “максимальне ураження саме людей”.

“Це не перше застосування флешет — за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях”, — зауважив посадовець.

На фото декілька таких стріл знайдених на вулиці місцевою мешканкою.