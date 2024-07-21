Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram-каналі.

За його словами, окупанти для обстрілу застосували артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев’яти тисяч (залежно від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей. Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад. 

“Це не перший подібний обстріл Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя люди не постраждали”, зазначив Євтушенко.

Голова РВА наголосив на тому, що ворог спеціально обстрілює населені пункти, де проживають цивільні мешканці, оскільки розраховує на “максимальне ураження саме людей”.

“Це не перше застосування флешет за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях”, зауважив посадовець. 

На фото декілька таких стріл знайдених на вулиці місцевою мешканкою.

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