Вдень у суботу, 14 грудня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучання прийшлося у службовий автомобіль “Укрпошти”, внаслідок чого поранення дістав водій.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram-каналі.

“Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району”, – йдеться в повідомленні.

За словами Кіма, внаслідок атаки поранено водія, він перебуває у важкому стані. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Додамо, що у ніч проти 14 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено один безпілотник типу Shahed 131/136.