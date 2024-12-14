Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram-каналі.
“Вдень росіяни з застосуванням FPV-дрона обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району”, – йдеться в повідомленні.
За словами Кіма, внаслідок атаки поранено водія, він перебуває у важкому стані. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.
Додамо, що у ніч проти 14 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено один безпілотник типу Shahed 131/136.
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