За минулу добу російські війська 6 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади.

“Ураження були зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. Зокрема, у місті було пошкоджено 3 приватних та 2 багатоповерхових будинки, 3 цивільних авто, складське приміщення та заклад освіти.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає”, – інформує начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко

Всього окупанти атакували:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555
  • 11-ма ударними БпЛА типу Shahed
  • балістичною ракетою Іскандер-М
  • керованою авіаційною ракетою Х-59

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

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