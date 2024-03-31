За минулу добу російські війська 6 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади.
“Ураження були зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. Зокрема, у місті було пошкоджено 3 приватних та 2 багатоповерхових будинки, 3 цивільних авто, складське приміщення та заклад освіти.
Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає”, – інформує начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко
Всього окупанти атакували:
- 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555
- 11-ма ударними БпЛА типу Shahed
- балістичною ракетою Іскандер-М
- керованою авіаційною ракетою Х-59
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131»
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