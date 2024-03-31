За минулу добу російські війська 6 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади.

“Ураження були зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому. Зокрема, у місті було пошкоджено 3 приватних та 2 багатоповерхових будинки, 3 цивільних авто, складське приміщення та заклад освіти.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає”, – інформує начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко