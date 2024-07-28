За добу, 27 липня, війська країни-агресора атакували 145 об’єктів інфраструктури України. Під ворожими обстрілами перебували 11 областей країни.

Про це повідомляє медіацентр Міністерства оборони України.

Загалом під ворожим вогнем були 114 населених пунктів та 145 об’єктів інфраструктури. Для обстрілів Росія застосовувала різні види озброєння – міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БпЛА, ЗРК, тактичну авіацію.

Внаслідок обстрілів РФ є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.

Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.