Про це повідомляє медіацентр Міністерства оборони України.
Загалом під ворожим вогнем були 114 населених пунктів та 145 об’єктів інфраструктури. Для обстрілів Росія застосовувала різні види озброєння – міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БпЛА, ЗРК, тактичну авіацію.
Внаслідок обстрілів РФ є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.
Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.
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