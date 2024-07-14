В окупованому Криму росіяни здійснили часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13" — радянського складу ядерної зброї. Проте зараз зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів армії РФ.

Про це на запит «Суспільне. Крим» повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, відповідаючи на питання, чи є на півострові ядерна зброя рф.

У ГУР кажуть, що наразі в окупованому Криму немає об’єктів, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Випадків перевезення цієї зброї також не фіксували.

Зараз же, за наявними даними української розвідки, окупанти частково відновили об’єкт «Феодосія-13». А втім, його використовують для зберігання не ядерної зброї, а звичайних боєприпасів.

Об’єкт «Феодосія-13» розташований в урочищі Кизилташ, що поблизу міста Судак у Криму. Його будували ще у 1951–1953 рр., а куратором зведення цього складу був Лаврентій Берія — народний комісар внутрішніх справ Радянського Союзу. Після розпаду СРСР цей об’єкт розсекретили, а атомні бомби перевезли до РФ.