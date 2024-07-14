Про це на запит «Суспільне. Крим» повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, відповідаючи на питання, чи є на півострові ядерна зброя рф.
У ГУР кажуть, що наразі в окупованому Криму немає об’єктів, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Випадків перевезення цієї зброї також не фіксували.
Зараз же, за наявними даними української розвідки, окупанти частково відновили об’єкт «Феодосія-13». А втім, його використовують для зберігання не ядерної зброї, а звичайних боєприпасів.
Об’єкт «Феодосія-13» розташований в урочищі Кизилташ, що поблизу міста Судак у Криму. Його будували ще у 1951–1953 рр., а куратором зведення цього складу був Лаврентій Берія — народний комісар внутрішніх справ Радянського Союзу. Після розпаду СРСР цей об’єкт розсекретили, а атомні бомби перевезли до РФ.