Російські війська завдали чергових ударів по Дніпропетровщині. Цього разу росіяни пошкодили два підприємства у Нікопольському районі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegam-каналі.

“У Нікопольському районі ворог атакував з РСЗВ “Град” та важкої артилерії Нікополь і Покровську громаду. Понівечені два промислові підприємства. Без втрат”, – йдеться у повідомленні.

Загалом, минулої доби війська країни-агресора били по Нікопольщині дронами-камікадзе, артилерією та скидали боєприпаси з БпЛА.

“Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років”, – інформував Лисак.

Також він додав, що внаслідок ударів пошкоджені 13 приватних будинків, сім господарських споруд, п’ять гаражів, три автівки. Крім того, понівечені й авто харчового підприємства та пожежна цистерна, а ще побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура та магазин.