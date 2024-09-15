Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Через ворожі атаки у Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома”, – йдеться у повідомленні.
Лисак додав, що внаслідок обстрілів понівечена приватна оселя. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Ще побиті чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик, а також пошкоджена лінія електропередач.
Очільник ОВА зазначив, що російські війська завдавали ударів і по інших територіях Нікопольщини. Серед таких – Марганецька та Червоногригорівська громади. Наслідки обстрілів уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 15 вересня окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Влучання зафіксовані на території лікарні та поблизу навчального закладу. Постраждалих немає.
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