Війська РФ продовжують атакувати позиції Сил оборони України на Харківському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Харків”.

Як зазначається, ворог посилив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

“У районі населеного пункту Сотницький Козачок ворог посилює пости бойової охорони на власній території. Поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій штурмових груп, поповнюють запаси та намагаються доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу, проводять розвідку маршрутів висування”, – йдеться у повідомленні.

Також ОТУ “Харків” інформує, що під час ротаційних заходів ворог здійснив заміну підрозділів у районі населеного пункту Гатище.

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 11 авіаційних ударів, використавши 26 КАБів. Цілив у райони населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариця, Вовчанські Хутори. Окупанти завдали 46 ударів дронами-камікадзе та здійснили 513 обстрілів позицій Сил оборони України.

Також зазначається, що від початку цієї доби, 29 липня, відбулося 2 бойові зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України продовжують нищити живу силу та військову техніку російських окупантів.