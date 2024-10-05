Лише за минулу добу українські позиції зазнали близько 300 обстрілів, а по всій Запорізькій області ворог завдав близько 400 ударів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«За даними розвідки, противник готує нові штурмові операції в районі Оріхового та Роботиного, і наразі перекидає туди особовий склад. Є ймовірність, що через кілька днів вони активізують нові штурми», — зазначив він.

Волошин також наголосив, що у випадку прориву на цьому напрямку, противник може отримати можливість взяти під вогневий контроль важливі логістичні шляхи, які з’єднують Запоріжжя зі сходом України, де українські Сили оборони тримають оборону на територіях Донецької та південної частини Запорізької області.

Окрім цього, речник Сил оборони Півдня додав, що протягом останньої доби лише в Запорізькій області було зафіксовано понад 400 обстрілів населених пунктів. Також зафіксовано близько 300 обстрілів по позиціях українських військових на цьому напрямку.