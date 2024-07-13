Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Харків”.
Військові розповіли, що ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку декількох підрозділів для атак у Вовчанську.
Наголошується, що Сили оборони продовжують заходи з посилення стійкості оборони, але противник продовжує завдавати ударів.
За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак. Противник завдав в напрямку позицій наших військ 19 авіаційних ударів (43 КАБи) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке.
Також російська армія завдала 28 ударів дронами-камікадзе та здійснила 487 обстрілів. При цьому ворог втратив 112 осіб (рахуються як безповоротні, так і санітарні втрати), два танки, одну бойову броньовану машину, дев’ять артсистем, сім автомобілів, один засіб ППО, три одиниці спеціальної техніки, 40 безпілотників.
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