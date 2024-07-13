Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківському напрямку та готують нові підрозділи до атак у напівзруйнованому місті Вовчанськ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Харків”.

Військові розповіли, що ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку декількох підрозділів для атак у Вовчанську.

Наголошується, що Сили оборони продовжують заходи з посилення стійкості оборони, але противник продовжує завдавати ударів.

За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак. Противник завдав в напрямку позицій наших військ 19 авіаційних ударів (43 КАБи) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке.

Також російська армія завдала 28 ударів дронами-камікадзе та здійснила 487 обстрілів. При цьому ворог втратив 112 осіб (рахуються як безповоротні, так і санітарні втрати), два танки, одну бойову броньовану машину, дев’ять артсистем, сім автомобілів, один засіб ППО, три одиниці спеціальної техніки, 40 безпілотників.