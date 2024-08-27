Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Згідно з інформацією, що з’явилася в окупаційних каналах, цей проєкт має на меті створення “постіндустріального парку”, який, на їхню думку, зможе привабити туристів до міста.
Росіяни планують перетворити металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на туристичний парк
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Згідно з інформацією, що з’явилася в окупаційних каналах, цей проєкт має на меті створення “постіндустріального парку”, який, на їхню думку, зможе привабити туристів до міста.