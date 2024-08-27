Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Згідно з інформацією, що з’явилася в окупаційних каналах, цей проєкт має на меті створення “постіндустріального парку”, який, на їхню думку, зможе привабити туристів до міста.

“Таким чином, загарбники намагаються знищити усе, що нагадує про український спротив російському вторгненню. Адже саме “Азовсталь” став справжньою фортецею наших захисників, які 86 діб боронили Маріуполь навесні 2022 року”,— пишуть в повідомленні.
Нагадуємо, що з 20 травня 2022 року і дотепер місто окуповане та майже повністю знищене.

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