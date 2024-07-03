Про це із посиланням на Григорія Оганнісяна, батька загиблого Тіграна, повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

“З убитих російськими силовиками підлітків окупаційна влада робить “терористів”. За рік після вбивства їх терміново вирішили поховати у безіменній могилі. Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце”, — йдеться у повідомленні.

У МІПЛ зазначили, що протягом року російські слідчі кілька разів заявляли рідним, що дозволять забрати і поховати тіла підлітків. Однак під різними приводами окупаційна влада щоразу відмовляла у передачі тіл. Тепер же їх хочуть поховати як “терористів”.

Нагадаємо, 24 червня минулого року у тимчасово окупованому Бердянську загарбники заявили про “ліквідацію двох проукраїнських терористів”. Один із них — 16-річний Тигран Оганнісян. У той же день у мережі з’явилось відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: “Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні”. Тоді запис обривається.

Тиграна Оганнісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення. Після кількох днів тортур загарбники відпустили хлопців, але виїхати з окупованої території не дали і продовжували чинити тиск.

Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Правозахисники впевнені, що хлопців застрелив ворожий снайпер.