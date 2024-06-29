Серед російських окупаційних військ в Україні лютує тиф і холера через погане забезпечення.

Про це пише видання Bild посилаючись на відкриті дані військового аналітика Юліана Репке з лінії фронту.

Російські пропагандистські Telegram-канали пишуть, що в Херсонській області “від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає”.

“Кожному солдату видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають видавати їм щонайменше 1,5 літра на добу, але тоді вода скінчиться за чотири дні. Через спрагу солдати п’ють брудну воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її тканиною. Це призводить до тифу та холери”, — йдеться у матеріалі.

Ще один російський воєнкор повідомляє про «збільшення випадків захворювання на черевний тиф і холеру з 15 червня».

Зазначається, що минулого четверга російський солдат розповів на відео, що його товариші здаються в полон через спрагу. За словами військовослужбовця РФ, води та їжі у них не було три дні.

У відповідь російська пропаганда розповсюджує фейки про холеру на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Головний лікар місцевої інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала ці дані, заявивши, що холери там немає вже 20 років, як і передумов для спалаху інфекції.