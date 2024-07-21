Про це Жорін написав у Telegram-каналі.
За його інформацією, попри досить провальну історію з наступом на Харківщині, росіяни перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій.
“Я абсолютно не бачу причин для РФ зупинятись. Ну втратили десятки тисяч людей, ну і що. Для них же це не проблема, наберуть інших”, — зауважив Жорін.
За його інформацією, окупанти перекинули частину поповнення на Харківський напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Жорін не виключає, що невдовзі росіяни здійснять нові спроби захопити Харків.
“Ми вже бачимо як вони перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Змінюються кадри в їхній армії, пересуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватись на Харків”, — наголосив військовий.
Жорін також попередив, що можливий розвиток і найгірших сценаріїв, тому закликав “не розслаблятися”.
“Тому видихати нам і розслаблятися точно зараз не час. Аби ворог не міг здійснити своїх планів, завжди потрібно готуватись до різних сценаріїв — в тому числі до найгірших”, — написав заступник командира 3-ї ОШБр.
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