Колишній командир “Азову”, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що росіяни цілком можуть продовжити наступальні дії на Харківщині з новою силою. Також він не виключає, що Росія невдовзі здійснить нові спроби захопити місто Харків.

Про це Жорін написав у Telegram-каналі.

За його інформацією, попри досить провальну історію з наступом на Харківщині, росіяни перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій.

“Я абсолютно не бачу причин для РФ зупинятись. Ну втратили десятки тисяч людей, ну і що. Для них же це не проблема, наберуть інших”, — зауважив Жорін.

За його інформацією, окупанти перекинули частину поповнення на Харківський напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Жорін не виключає, що невдовзі росіяни здійснять нові спроби захопити Харків.

“Ми вже бачимо як вони перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Змінюються кадри в їхній армії, пересуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватись на Харків”, — наголосив військовий.

Жорін також попередив, що можливий розвиток і найгірших сценаріїв, тому закликав “не розслаблятися”.

“Тому видихати нам і розслаблятися точно зараз не час. Аби ворог не міг здійснити своїх планів, завжди потрібно готуватись до різних сценаріїв — в тому числі до найгірших”, — написав заступник командира 3-ї ОШБр.