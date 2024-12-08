Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Учнів закликають повідомляти про “нелояльних” до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами “боротьба з екстремізмом”. Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів”, – пише ЦНС.
Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам російської ФСБ.
Втім, за даними Спротиву, школи на ТОТ й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо, раніше ЦНС писав про те, що на загарбаній росіянами частині Херсонської області псевдо “інспектори у справах неповнолітніх” розпочали рейди до загальноосвітніх шкіл з метою виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією.
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