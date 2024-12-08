У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни встановили скриньки для анонімних доносів. Туди загарбники закликають вкидати записки з вказанням даних проукраїнськи налаштованих школярів та їх рідних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Учнів закликають повідомляти про “нелояльних” до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами “боротьба з екстремізмом”. Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів”, – пише ЦНС.

Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам російської ФСБ.

Втім, за даними Спротиву, школи на ТОТ й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше ЦНС писав про те, що на загарбаній росіянами частині Херсонської області псевдо “інспектори у справах неповнолітніх” розпочали рейди до загальноосвітніх шкіл з метою виявити та залякати учнів із проукраїнською позицією.