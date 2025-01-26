Російська псевдовлада на окупованих територіях полює на українське підпілля, а людей, які висловлюють проукраїнські погляди — залякує та змушує публічно "вибачатися".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Російська окупаційна влада на ТОТ України продовжує грубо порушувати права людини та придушувати будь-які прояви свободи слова. Зокрема в тимчасово окуповано Криму росіяни показово та підло затримують людей за їхню підтримку України та Збройних Сил України, змушуючи їх публічно “вибачатися” після залякувань та тиску з боку окупаційних спецслужб”, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Спротиві, будь-які проукраїнські думки на ТОТ, висловлені у соцмережах чи в приватних розмовах, росіяни розглядають як “злочин”. Це лише доводить, що російська влада на загарбаних землях знищує фундаментальні права людини, прагнучи викорінити все українське та змусити мовчати тих, хто чинить опір окупації.

“Такі дії є грубим порушенням статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка гарантує кожній людині свободу вираження думок. Однак окупанти навмисно ігнорують ці міжнародні норми, створюючи атмосферу страху та повного контролю над населенням”, — наголошують у ЦНС.