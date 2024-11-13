Повідомляється про наміри окупаційної влади сформувати до березня 2025 року бригаду "БАРС" для залучення місцевого населення до служби. Проте значного поповнення бригади поки не відбулося через низький інтерес до добровольчих батальйонів серед місцевих жителів.

Про це заявляє партизанський рух “Атеш”.

Через брак добровольців окупаційна адміністрація Криму вдалася до вимушених заходів. Чиновникам, зокрема депутатам міської ради Ялти та керівництву адміністрації, було наказано формально вступити до «БАРС», аби популяризувати бригаду серед населення. На сьогодні серед членів «БАРС-Крим» числяться очільник адміністрації Павленко та його заступники.

“Однак навіть цей крок не дав бажаного результату, і бригаду поповнюють переважно ті, кому пообіцяли право конфісковувати майно людей, які залишили окуповану територію, або ті, хто сподівається отримати стабільний дохід, залишаючись у тилу”, – зазначають представники руху.

Попри зусилля окупантів, рух “АТЕШ” не залишив можливість без уваги: кілька їхніх прихильників уже вступили до лав “Крим”.